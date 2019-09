„Gesunde Kinder von heute sind gesunde Erwachsene von morgen“

Die immer wieder zur Debatte stehende tägliche Turnstunde sowie kostenloses und gesundes Essen in den Schulen stehen ebenfalls auf der To-do-Liste. Mit diesem Paket würde dafür gesorgt, dass alle Kinder einen guten Start in ein gesundes und glückliches Leben bekommen, meint Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Es sei bekannt, dass die Weichen für eine gute Gesundheit im Kindesalter gestellt werden: „Gesunde Kinder von heute sind die gesunden Erwachsenen von morgen“, so Rendi-Wagner.