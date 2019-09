Neues Aerodynamikpaket samt neuer Nase und neuem Unterboden - die rote Rakete zündete wie schon in Spa und Monza mit einem Riesenknall. Charles Leclerc holte sich mit einer fantastischen Runde seine fünfte Pole. „Diese neuen Teile haben perfekt funktioniert“, bedankte er sich erst beim Team, um dann zuzugeben: „Es war eine großartige Runde, aber dabei gab es ein paar Momente, in denen ich beinahe die Kontrolle über das Auto verloren habe.“ Die Leistung von Leclerc und auch von Sebastian Vettel, der das rote Sandwich mit Lewis Hamilton deckelte, trieb Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ein Lächeln ins Gesicht: „Man hat gemerkt, dass die letzten Siege im gesamten Team einen Ruck ausgelöst haben, wir haben die Schwächen am Auto erkannt, können jetzt daran arbeiten. Unser Weg stimmt.“ Nachsatz: „Die Leistung beider Piloten war besser, als wir uns das erwartet haben.“