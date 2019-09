Die Stimmung nach dem 3:3 glich einem Pulverfass: Wutentbrannt über die Entscheidungen des 33-jährigen Wieners Josef Spurny, die auch Mattersburg-Coach Ponweiser nicht abstritt („Heute sind die Situationen zu unseren Gunsten ausgefallen“), schleuderte Nestor El Maestro beim Abgang eine Interview-Absperrung durch denRaum, Türen knallten, es gab Schreiduelle mit den Ordnern - und Sturms Sportchef Günter Kreissl brodelte wie ein Vulkan: „Bei jedem Punkteverlust den wir hatten, dem Elfer in Hartberg, der nicht gegebenen Roten gegen LASK, dem Foul beim Gegentor gegen Rapid an Avlonitis oder heute das Abseits - es ist so, als wär’s ein Sport, enge Entscheidungen gegen Sturm zu treffen. Und es ist unerträglich, wie die Schiedsrichter auftreten. Das Theater macht mich verrückt. Viermal Punkteverlust, viermal Schiedsrichterfehler - das ist Fakt!“