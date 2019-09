Die Tennis-Superstars Roger Federer und Rafael Nadal haben Team Europa am zweiten Tag des Laver Cups in Genf 7:3 in Führung gebracht. Dabei bekam der Schweizer tatkräftige Unterstützung von „Coach“ Dominic Thiem, der sich immer wieder mit Tipps zu Wort meldete. Federer lobte den Niederösterreicher daraufhin explizit: „Für mich ist er ein Riesenchampion jetzt schon“, meinte der 38-Jährige.