Der Floridsdorfer AC hat in der 2. Fußball-Liga nach saisonübergreifend acht Heimauftritten wieder eine Niederlage kassiert. Aufsteiger Dornbirn setzte sich am Samstagabend in Wien deutlich mit 3:0 (1:0) durch. Egzon Shabani (26.), Anes Omerovic (60.) und Lukas Fridrikas (69.) trafen für die Vorarlberger.