Die Bikerin war gerade am Flow Trail in Bad Kleinkirchheim von der Maibrunn Alm ins Tal unterwegs. Bei einem hügeligen Abschnitt verlor die Niederösterreichen plötzlich die Kontrolle über ihr Enduro Bike und kam in weiterer Folge zu Sturz. Dabei trug sie sich schwere Verletzungen zu. Sie musste ins Klinikum Klagenfurt geliefert werden.