Englands Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League mit einem spektakulären Torfestival den zweiten Platz verteidigt und dabei einen neuen Klubrekord markiert. Beim 8:0 (5:0) über Schlusslicht Watford kratzte die Elf von Josep Guardiola auch knapp am Ligarekord und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool auf zwei Punkte. Die „Reds“ spielen erst am Sonntag bei Chelsea.