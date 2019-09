Noch liegt der Geruch frischer Farbe in der Luft. Sonst erinnert nichts daran, dass das Innere der Peterskirche bis vor Kurzem eine Baustelle war. Arbeiter erneuerten die Raumschale, säuberten Fresken sowie Altäre, schafften barrierefreie Zugänge und verstärkten die Statik. „Die Träger eines Gebäudes klaffen im Laufe der Jahrhunderte auseinander. Das verhindern jetzt Stahlseile in Dreieckskonstruktionen an der Decke“, erklärt Erzabt Korbinian Birnbacher.