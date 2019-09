Dies ist nun acht Jahre her. „Ich finde einfach keinen Nachteil, im Gegenteil - anders als auf der Straße blicke ich in der S-Bahn nur in zufriedene Gesichter, ich komme pünktlich ans Ziel, kann gemütlich ein Buch lesen.“ Eines möchte die 50-Jährige dennoch betonen: „Ich wohne und lebe ideal fürs Öffi-Fahren. Gleisdorf ist gut angebunden, meine Eltern sind einfach zu erreichen, Kino und Theater geben mir mehr als Bergsteigen und Skifahren. Würden mich meine Interessen eher in die Natur ziehen, wär’s ohne Auto schon schwieriger“, meint die selbstständige Texterin und Autorin.