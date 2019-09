Laut Medienberichten wurde der Mann bereits in das zentrale griechische Gefängnis Korydallos nahe Athen überführt. In Griechenland wird gerätselt, ob es sich bei dem festgenommenen Libanesen wirklich um einen jener zwei Männer handelt, die 1985 den Trans-World-Airlines (TWA) Flug 847 entführt hatten. Der Verdächtige soll auf einem Kreuzfahrtschiff nach Mykonos gereist und kurz vor der Rückfahrt in die Türkei gewesen sein, als sein Name bei der Kontrolle der Personalien auffiel und er festgenommen wurde. Hinterfragt wird, ob ein international gesuchter Terrorist wirklich unter eigenem Namen eine Kreuzfahrtreise in die EU antreten würde.