Der Regionalverband hat - wie berichtet - beschlossen, ein Hallenbad im Flachgau zu bauen. Dafür erweisen sich drei Standorte als tauglich. Eine endgültige Entscheidung, an welchem Ort gebaut wird, soll noch heuer fallen. Die FPÖ in Seekirchen und die SPÖ in Neumarkt bringen sich auf jeden Fall schon in Stellung.