Kaufen, öffnen, wegwerfen: In Österreich fällt mehr Müll als im EU-Durchschnitt an. Rund 587 Kilogramm Abfall produziert ein Österreicher pro Jahr, der durchschnittliche EU-Bürger nur 481 Kilogramm. Shia Su (35), Bloggerin und Buchautorin in Köln, „produziert“ im Jahr eine Menge, die kaum ein Einmachglas füllt. Ihre Erfahrungen schrieb sie im Buch „Zero Waste. Weniger Müll ist das neue Grün!“ auf, das bei Freya erschien. Der renommierte, oberösterreichische Verlag bringt sie am heutigen Sonntag ins Theater Maestro (Bismarckstraße 18, Linz; ab 15 Uhr). Die Bloggerin, die in Deutschland für volle Säle sorgt, spricht über Tricks und Rezepte, die Müllvermeiden in Lifestyle verwandeln. „Gar keinen Müll zu haben, ist kaum möglich“, räumt die Autorin ein.