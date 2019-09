Morgenstund hat Gold im Mund! Dachte sich gestern auch Leo Windtner. Als einer der Ersten war Österreichs Fußball-Boss beim „Tag des Sports“ im Einsatz. Für den verstorbenen BSO-Präsidenten Rudi Hundstorfer nahm Windtner zahlreiche Sportler-Ehrungen vor, durfte danach selbst am ÖFB-Stand Interviews und Autogramme geben. Ehe es am Nachmittag zurück in die Heimat ging. Obsternte und Mostpressen stand an. Ein Hobby, das dem Oberösterreicher regelmäßig ein volles Haus zur Verkostung einbringt.