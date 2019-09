Aktuell leben in der Neubausiedlung in St. Marienkirchen bei Schärding vier schulpflichtige Kinder, in den nächsten Jahren müssen aber noch weitere 20 Knirpse den gefährlichen Schulweg meistern. Vater Bernhard Veitschegger: „Unsere Siedlung ist an und für sich nicht weit von der Volksschule in St. Marienkirchen entfernt.“ Sorgen bereitet Veitschegger aber die Schlüsselstelle an der Hauptstraße: „Diese Stelle ist etwa 200 Meter nach Ortseinfahrt. Das Ortsschild ist für kaum einen Autofahrer Grund, die Geschwindigkeit zu verringern.“