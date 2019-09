Nach der bitteren Auftaktniederlage bei den Weltmeisterschaften in Tokio hat Judo-Kämpferin Kathrin Unterwurzacher mit einem Sieg im Grand Prix von Taschkent kräftig für das Olympia-Ranking angeschrieben. Auf ihrem Weg zum Turniersieg in der Klasse bis 63 Kilogramm setzte sich die Tirolerin am Samstag u.a. im Pool-Finale gegen Landsfrau Magdalena Krssakova durch. Shamil Borchashvili wurde Dritter.