Weltmeister und WM-Leader Marc Marquez nimmt den Motorrad-Grand-Prix von Aragon am Sonntag (13.00 Uhr/live ServusTV) in der Königsklasse MotoGP aus der Pole Position in Angriff. Der 26-jährige Honda-Pilot aus Spanien distanzierte den Franzosen Fabio Quartararo am Samstag im Qualifying in Alcaniz um 0,327 Sekunden.