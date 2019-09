Nur ein Teilerfolg

In den Gemeinden an der B 77, der Gaberlstraße, ist die Feierlaune nicht ganz so groß. Statt der erhofften Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen (außer Ziel- und Quellverkehr) ist in der Verordnung nur von einem Winter-Fahrverbot für Lkw von 1. November bis 15. April die Rede. „Es ist ein Teilerfolg, aber zu wenig“, sagt der Weißkirchener Bürgermeister Ewald Peer. „Es ist im Ortsgebiet unmöglich, dass sich zwei Lkw begegnen. Wir wollen sie aus den Orten raus haben.“ Am Berg bleiben die Mautflüchtlinge außerdem oft hängen und blockieren so den Verkehr.