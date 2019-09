Während viele Stars bereits „Stammgäste“ in der Wachau sind, ist es für Christina Stürmer eine Premiere: „Ich wohne nicht weit weg, aber war noch nie in der Wachau.“ Ein Heurigenbesuch steht also bald am Programm. „Aber mit Übernachtung, heim fahren tue ich dann nicht mehr“, lacht die sympathische Austro-Musikerin. Von ihren Fans erwartet sie bei ihrem Song „Millionen Lichter“ übrigens vollen Einsatz: „Ich will heute alle Hände in der Höhe sehen und erwarte, dass alle den Text können.“