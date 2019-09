Weiteres Projekt in Murau geplant

Für das Pilotprojekt in Graz kooperiert das Land Steiermark mit dem Caritas-Ausbildungszentrum für Sozialberufe und der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKH Graz II. ÖVP-Landesrat Christopher Drexler will das Pilotprojekt so schnell wie möglich auch auf öffentliche berufsbildende Schulen in der gesamten Steiermark ausweiten: „Wir wollen vielfältige, innovative Ausbildungswege anbieten.“