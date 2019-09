Stuttgart hat seine Tabellenführung in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga dank eines 2:0-(1:0)-Heimsiegs am Samstag vorerst ausgebaut. Daniel Didavi (2.) und Philipp Förster (82.) sorgten für den Erfolg der Gastgeber, die die Tabelle zumindest bis zum Spiel des Hamburger SV am Sonntag mit zwei Punkten Vorsprung vor Arminia Bielefeld anführen.