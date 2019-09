Tirols Tourismus ist in den vergangenen 15 Jahren internationaler geworden. Aus 30 Ländern der Erde reisen im Sommer Gäste in nennenswerter Zahl an. Und dennoch: Der Erfolg Tirols hängt an Deutschland. Die aktuellen Zahlen belegen das einmal mehr: Von Mai bis Ende August kamen insgesamt 4,5 Millionen Gäste nach Tirol (+1,4%). Für die Zuwächse sind vor allem Urlauber aus dem nördlichen Nachbarland verantwortlich.