Die größte Arktis-Expedition aller Zeiten ist gestartet. Ein ganzes Jahr lang lassen sich Forscher mit dem deutschen Eisbrecher in der Arktis einfrieren. In zwei Wochen soll das Schiff, das bereits 30 Jahre in Diensten steht, die Zielregion erreicht haben. Dort wartet die erste große Aufgabe auf die sechs Forschungsteams an Bord: das Finden einer geeigneten Eisscholle.