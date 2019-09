„Hinter den Guten sind wir her“

Anfang der 2000er-Jahre wollte Reiter dann aber noch einmal etwas Neues starten. Er wurde im Burgenland fündig und übernahm in Bad Tatzmannsdorf die zwei ehemaligen Steigenberger-Hotels samt Golfplatz und 150 Hektar Grund. Die Rechnung ist aufgegangen. Er beschäftigt in den zwei Hotels – 5-Sterne-Supreme und das Reiters 4-Sterne-Reserve Familien-Hotel – 380 Mitarbeiter. Im dritten Hotel in Stegersbach – das Allegria Ressort – sind weitere 200 Personen angestellt. „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Hinter den Guten sind wir her, wie der Teufel hinter den armen Seelen“, spielt Reiter augenzwinkernd auf das Mitarbeiter-Problem an. „Die Mitarbeiter sind das Wichtigste für jeden Betrieb“, sagt Reiter. Aber er sagt es nicht nur, sondern er lebt es auch. Seit der ersten Stunde an.