„Asylwerber waren als Securitys eingesetzt“

Ein vertrauenswürdiger Insider der Tiroler Sozialen Dienste will den „Lügenmärchen“ nun ein Ende setzen, packt aus und schürt das Feuer weiter an – und zwar mit skandalträchtigen Inhalten. „Ich kann bezeugen, dass über Monate hinweg Asylwerber als Securitys bei den Heimen eingesetzt wurden. So etwa auch in jener Flüchtlingseinrichtung, die sich in der Innsbrucker Trientlgasse befindet. Genau dort, wo ein Syrer seine Frau ermordet hat“, sagt der Insider und führt aus: „Die Personen haben in der Folge auch Dienstverträge erhalten, waren versichert und wurden normal bezahlt. Es ist dadurch auch häufig zu Konflikten zwischen diesen Securitys und den Heimbewohnern gekommen – wegen der verschiedenen Herkunft. Somalier wollten sich zum Beispiel von einem Iraker überhaupt nichts sagen lassen.“