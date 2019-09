„Jetzt bekommt die EU die Rechnung dafür präsentiert, sich auf die Zusagen von Erdogan verlassen zu haben.“ Mit diesen Worten kommentiert FPÖ-Chef Norbert Hofer die jüngsten Entwicklungen an den EU-Außengrenzen. Wie berichtet, verzeichneten die Behörden auf den griechischen Inseln vor Kurzem erneut einen Rekordstand an neu angekommenen Bootsflüchtlingen. Angesichts dieser Zahlen warnt Hofer bereits vor einem neuen Grenzsturm auch in Österreich.