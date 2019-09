Viele Salzburger wagten ihre ersten Sprünge vom Turm im Leopoldskroner Bad und haben daher besondere Erinnerungen an das Bauwerk, welches aber mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Daher soll es ersetzt werden. „Wir hoffen, dass der Neubau des Turms noch in dieser Funktionsperiode kommen wird“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Dabei soll das „Wahrzeichen“ des Bades gedreht werden und ein eigenes Tauchbecken bekommen. „Das wäre ein großer Vorteil für die Nutzbarkeit“, so Auinger.