Teufel: Nicht täglich aus Niederösterreich abgeholt

Teufel teilte dem Sender per Stellungnahme mit, dass er tatsächlich „viele Kilometer“ per Dienstfahrzeug zurückgelegt habe, es sei aber nicht wahr, dass er täglich von seinem Zuhause im niederösterreichischen Scheibbs abgeholt und wieder zurückgebracht worden sei. Unter der Woche hätten sich die Wege auf Fahrten von seiner Wohnung in Wien zum Ministerium und „spätabends“ wieder zurück beschränkt.