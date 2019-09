Ein 21-Jähriger aus Ebensee fuhr am 21. September gegen 5.50 Uhr mit seinen Pkw auf der B145 aus Bad Ischl kommend in Richtung Ebensee. Auf Höhe des Straßenkilometers 49,39 kam über die an die Gegenfahrbahn angrenzende Böschung von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Er konnte sich selbstständig befreien und einen anderen Verkehrsteilnehmer anhalten, der die Rettungskette in Gang setzte.