In der Gesamtwertung liegt der Brite vor dem 15. Saisonlauf am Sonntag (14.10 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) schon 63 Punkte vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Dahinter folgen Red-Bull-Fahrer Max Verstappen, Leclerc und Vettel bereits mit großem Abstand. Hamilton hat das Rennen in Singapur in den beiden vergangenen Jahren gewonnen.