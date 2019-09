Wie die „Krone“ erfuhr, sei Kuljic, der erst vor Kurzem in einem Gespräch sagte, er habe Angst um sein Leben, in der Boutique seiner hochschwangeren Freundin verhaftet worden. Im November soll das zweite Kind des Paares zur Welt kommen. Kuljics Anwalt Wolfgang Blaschitz wollte gegenüber der „Krone“ am Samstag keine Auskunft geben. Er werde Kuljic am Montag in der Haftanstalt besuchen.