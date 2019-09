Der Musical-Welterfolg „Cats“ ist zurück in Wien. Am Freitag feierte das legendäre Stück im Ronacher Premiere. Schon vor der ersten Aufführung waren bereits über 140.000 Karten verkauft. Die Premiere ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen. krone.tv war vor Ort und hat sie gefragt, welches Tier in ihnen steckt. Auch Baulöwe Richard Lugner war dabei, ob er auf der Premiere sein neues „Tierchen“ gefunden hat, erfahren Sie in der neuen Folge von Adabei.