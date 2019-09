Samstag, 6 Uhr früh: Augenzeugen melden bei der Landesalarmzentrale einen Flugzeugabsturz. Sofort heben Polizeipiloten zu einem Erkundungsflug ab, Rettungskräfte (auch in Slowenien und Italien) werden alarmiert. Es kommt noch schlimmer: an Bord des abgestürzten Flugzeugs befindet sich radioaktives Material, um die Absturzstelle breitet sich ein Waldbrand aus. Das italienische Löschflugzeug Canadair wird zu Hilfe gerufen, das sich alsbald in Rom in Bewegung setzt. Es stand Samstag bei der Übung das erste Mal im Löscheinsatz in Österreich.