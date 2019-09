Dass der Pole bei der Äquator-Tortur im Treibhaus auf dem Marina Bay Street Circuit am Sonntag überhaupt wieder dabei ist, grenzt noch immer an Wunder. Nach acht Jahren unfreiwilliger Pause fährt Kubica in dieser Saison wieder in der Königsklasse. Seine schweren Verletzungen nach einem Rallye-Unfall Anfang 2011 hatten die Karriere des als kommenden Formel-1-Weltmeisters gehandelten Krakauers beinah beendet. Sein Grand-Prix-Comeback hätte eine filmreife Geschichte werden können, wenn nicht sein Williams-Rennwagen so hoffnungslos unterlegen wäre. Und so geht Kubica zum Saisonende auf eigenen Wunsch wieder.