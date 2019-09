Nachdem der Top-Banker auf der Intensivstation in der Einvernahme mit der Haftrichterin die Tötung von Emma Sch. (85) in deren Villa in Thomasberg gestanden hat, warten die Ermittler der Raubgruppe des LKA-NÖ nun auf die Kontoöffnung beim Mordopfer. Sie gehen Hinweisen nach, dass eine größere Summe, möglicherweise mehr als eine Million Euro, fehlt.