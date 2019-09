Energiewende hin oder her – Öl bleibt vorerst das Lebenselixier der modernen Gesellschaft. Das ahnte man offenbar schon in den 1960er-Jahren, als 8000 Beschäftigte (vom Ingenieur bis zum Schweißer) das Projekt einer Pipeline über die Alpen in Angriff nahmen. In 1000 Tagen, also rund drei Jahren, wurden zwischen der Bucht von Muggia bei Triest 753 Kilometer Pipeline bis Ingolstadt und weiter nach Karlsruhe verlegt.