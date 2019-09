Was für ein Spektakel! Die besten „Eliminatoren“-Mountainbiker der Welt matchten sich am Freitag Rad-an-Rad auf der 570 Meter langen Strecke (samt sechs Hindernissen) mitten in der Grazer Altstadt. Das große Weltcup-Finale rund um den Karmeliterplatz, Freiheitsplatz und die Sporgasse war ein echter Hammer.