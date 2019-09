Mit den Worten: „Ich habe soeben meine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung verletzt und vermutlich getötet!“, meldete sich der Verdächtige bei der Polizei. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte in die Belvederegasse aus und stürmte zum vermeintlichen Tatort. Dann der Schock: In der Wohnung lag die dreifache Mutter, mit einem eingeschlagenen Kopf.