Eine Mega-Klinik mitten in einer feuchten Wiese, dazu noch etliche Nebeltage: Nach „Krone“-Enthüllungen, dass der geplante Standort des Leitspitals in Stainach-Pürgg vermutlich ungeeignet ist, herrscht in Rottenmann großes Aufatmen. Der Paltentaler Ort bringt sich via Demo als „Ersatzkandidat“ lautstark ins Spiel.