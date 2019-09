„Noch nie so etwas Lautes gehört“

Für den 26-jährigen Niederösterreicher sei es eine spezielle Situation gewesen, den Laver Cup vor komplett vollem Haus in Genf zu eröffnen. Thiem lobte die großartige Atmosphäre, die auch schon die ersten beiden Auflagen in Prag und Chicago ausgezeichnet hatte. In Genf besitzt freilich besonders Superstar Federer einen Sonderstatus. „Ich habe bei der Präsentation vorher noch nie so etwas Lautes gehört, wie als Roger den Platz betreten hat. Danach war die Stimmung auch richtig gut“, sagte der Lichtenwörther.