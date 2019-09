Was hatte er vor den Wolfsbergern, die selbst am Matchtag einige Fans noch der Schweiz (!) und gar nicht Österreich zuordneten, gewarnt. Am Ende war’s halt Gegenüber Gerhard Struber, der die ganze Welt umarmen wollte. „Sehr viel, was wir uns vorgenommen haben, ist punktgenau aufgegangen. Wir wussten, dass Gladbach viel über das Zentrum lösen will, haben dieses geschlossen gehalten, die richtige Balance zwischen Hirn und Herz gefunden.“ Und nun? Nach diesem Start - gibt’s Aufstiegsträume? Struber: „Es steckt ein unglaublicher Spirit in uns. Aber wir bleiben dabei - das nächste Spiel ist das schwerste.“