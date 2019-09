Acht Siege in Serie hat Regionalliga-Leader SAK am Konto, in Anif soll nun der neunte Streich folgen. Der auch nötig ist, denn Verfolger Pinzgau ist nach dem 3:0 gegen Grünau bereits auf zwei Zähler herangerückt. Austria Salzburg indes prolongierte die Negativserie, blieb in St. Johann zum fünften Mal en suite torlos und kassierte mit dem 0:1 bereits Niederlage Nummer sechs in Folge.