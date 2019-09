Südtirol-Führung durch Hargrove

In der Eiswelle Bozen warteten die Fans bis zum Beginn des zweiten Drittels auf einen Treffer. Colton Hargrove schoss den HCB Südtirol gegen KAC in Front (22.), Marco Insam legte zum 2:0 nach (36.), James Arniel sorgte in Unterzahl (59.) sorgte für den Schlusspunkt, womit es mit der Niederlage des Meisters die zweite große Überraschung des Abends gab.