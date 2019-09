Die Schlagzeile fährt ein! „In der Kabine bin ich zusammengebrochen“, zitiert der „Blick“ den Schweizer Tennis-Maestro Roger Federer. Im Zuge eines Sponsoren-PR-Termins ließ sich Federer diese Aussage just von Mikalea Shiffrin entlocken, die für den Gag in die Rolle der Interviewerin geschlüpft war. Federer sprach dabei unter anderem über die dramatische Finalniederlage in Wimbledon gegen Novak Djokovic im heurigen Juli ...