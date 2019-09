Es sprießt höchste Qualität

Zum Start kamen in den vergangenen Tagen gleich einmal die Früchte der Müller-Thurgau-Traube in die Keller. „Was die Menge betrifft, sind die Reben vielleicht nicht ganz so dicht bewachsen wie in den Vorjahren, aber was die Qualität betrifft, sprießt höchste Qualität“, kommentieren die Experten die aktuelle Lese.