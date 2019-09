„Ich bin schwach und blau!“ Mit diesen Worten hat sich eine Frau in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island in die Notaufnahme einliefern lassen. Doch sie war nicht betrunken, sondern meinte es im wahrsten Sinn des Wortes so: Ihr Blut war über Nacht plötzlich dunkelblau geworden! Schuld daran war eine Salbe gegen Zahnschmerzen.