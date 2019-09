Schon am Freitag fiel der Startschuss für die Aktionswoche zum Klimaschutz: Mehr als 700 Gemeinden aus ganz Österreich – darunter an die 50 aus Salzburg – setzten ein Zeichen und demonstrierten vor ihren Ortstafeln. Heute geht die Aktion in die nächste Runde: Mit Unterstützung der Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage blockieren die Aktivisten das Neutor. Dazu legen sie sich auf die Straße und stellen sich tot. „Der Individualverkehr darf kein Thema mehr sein – dem Klima zuliebe“, sagt Bürgerinitiativensprecherin Roswitha Müller. Sie freut es, dass sich die jungen Klimaschützer mit ihnen verbünden.