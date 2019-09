Das Jazz & The City-Festival hat sich in den letzten neunzehn Jahren bestens etabliert. Und so wird es auch zum Jubiläum von 16. bis 20. Oktober mit 70 Konzerten auf 30 Bühnen in der Salzburger Altstadt aufwarten. Neben Langzeit Bewährtem gibt’s heuer auch viel Neues. Vom Blind Date bis zum Kindergarten.