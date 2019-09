„Mit diesem Vorzeigeprojekt wollen wir die historischen Kunstschätze der Region herzeigen. Es gibt in Ramingstein jede Menge stille Zeitzeugen, die wir erlebbar machen wollen“, erklärt Egon Setznagl, Obmann des Verbands Tourismus Lungau. Rund eine halbe Million Euro fließt in das Projekt – die erste von drei Etappen wird von der Gemeinde Ramingstein mit LEADER-Förderung getragen. Das Erlebnis startet am Bahnhof, wo die Besucher in einem alten Eisenbahnwaggon vorinformiert werden. Von dort aus geht es weiter auf die Burg Finstergrün, wo ein historisches Waschweib die Teilnehmer auf einem rund zwei Kilometer langen Erlebnisweg durch das ehemalige Abbaugebiet führt.