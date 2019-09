Noch habe er keine „seriösen“ Angebote

Einen heimischen Immobilienmakler hat der Pinzgauer bereits beauftragt: Der potenzielle Käufer soll 1,5 Millionen Euro für den Gasthof samt der fünf Gäste-Zimmer, 1000 Quadratmeter Grund und das Wasserrecht hinblättern. Seine vier „Mankei“ – Fanni, Flo, Ferdi und Vroni – müssen nicht übernommen werden. „Für die findet sich bestimmt ein Züchter oder Liebhaber. In der Wohnung kann ich sie nicht halten“, so der Murmeltierexperte, der in Niedernsill daheim ist. Noch hat er keine „seriösen“ Kauf-Angebote bekommen: „Notfalls hängen wir 2021 noch eine allerletzte Saison von April zum Nationalfeiertag an. Am liebsten wäre uns ein junges Paar, das übernimmt – dem würden wir anfangs auch helfen“, so Haslinger. Er und seine Helen, die aus Schweden stammt, arbeiten bereits am nächsten Projekt: „Wir werden im Herbst beide den C-Führerschein machen, wir wollen künftig mit unserem Bürstner Lyseo-Wohnmobil viel im Norden unterwegs sein “, so der Wirt, den es vor allem nach Schweden, Dänemark und Norwegen zieht.