Spätabends wurden am Donnerstag in einer fiebrigen Parlamentssitzung Wahlgeschenke in Milliardenhöhe verteilt. So darf man etwa künftig wieder nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge in Pension gehen - allein diese eine Maßnahme dürfte jährlich 380 Millionen Euro kosten. Von „Krone“-Wahlschiri Heinz Sichrovsky gibt es dafür die Rote Karte.